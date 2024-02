Brokers : les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris. * NEXANS - ODDO BHF relève sa recommandation à "surperformance" contre "neutre" et son objectif de cours à 115 euros contre 95 euros. * ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS - Citigroup abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter", relève l'objectif de cours à 18 euros contre 16,6 euros. * AIR LIQUIDE - TD Cowen relève son objectif de cours à 215 euros contre 190 euros, Morgan Stanley passe de 155 euros à 170 euros et Jefferies de 145 euros à 161 euros. A lire aussi... * ADP - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 142 euros contre 137 euros et UBS passe de 115 euros à 130 euros. * PUBLICIS - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 85 euros contre 77 euros. * SAFRAN - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 190 euros contre 170 euros. * LVMH - RBC relève son objectif de cours à 900 euros contre 790. * SODEXO - J.P. Morgan abaisse son objectif de cours à 88 euros contre 115 euros.