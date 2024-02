Brokers : les changements de recommandations à Paris (actualisé)

9 février (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris. * BNP PARIBAS - UBS abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et son objectif de cours à 57,7 euros contre 69,2 euros. * KERING - UBS relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et son objectif de cours à 480 euros contre 413 euros. * UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". * EUTELSAT COMMUNICATIONS - Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "vendre" contre "conserver" et son objectif de cours à 3 euros contre 4 euros. * AYVENS (EX-ALD) - Stifel abaisse son objectif de cours à 12 euros contre 15 euros. * CARREFOUR - Stifel abaisse son objectif de cours à 18 euros contre 20 euros. * SOITEC - Stifel abaisse son objectif de cours à 165 euros contre 190 euros.