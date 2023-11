Brokers : les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(actualisé avec Clariane) 17 novembre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris. * CLARIANE - Exane BNP Paribas abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surperformance" et son objectif de cours à 2,8 euros contre 12 euros. * ALSTOM - JP Morgan abaisse son objectif de cours à 18 euros contre 22 euros ; Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 17 euros contre 23 euros. * SOITEC - Susquehanna abaisse son objectif de cours à 245 euros contre 285 euros.