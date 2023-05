Brokers : les changements de recommandations à Paris (actualisé)

Brokers : les changements de recommandations à Paris (actualisé)













(Actualisé avec Air France-KLM) 2 mai (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris. * SANOFI - Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "vendre" contre "conserver". * AIR FRANCE-KLM - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 2 euros contre 1,7 euros. * REMY COINTREAU - Bernstein abaisse son objectif de cours à 182 euros contre 204 euros. Deutsche Bank abaisse le sien à 145 euros contre 173 euros. * AIR LIQUIDE - Barclays relève son objectif de cours à 189 euros contre 173 euros.