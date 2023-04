Brokers : les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Ajoute Crédit Agricole, Veolia Environnement) 21 avril (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris. * CRÉDIT AGRICOLE - Jefferies relève son objectif de cours à 12,5 euros contre 11 euros. * L'ORÉAL - Berenberg relève son objectif de cours à 412 euros contre 378 euros. * MAISONS DU MONDE - Berenberg abaisse son objectif de cours à 15 euros contre 19 euros. * VEOLIA ENVIRONNEMENT - Deutsche Bank relève sa recommendation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 33 euros contre 24 euros. (Rédaction de Gdansk)