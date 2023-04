Brokers : les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Ajoute Abivax, Ameoba, Cerrinov Group, DBV Technologies et Vetoquinol) 20 avril (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés jeudi à Paris. * ABIVAX - Portzamparc relève son objectif de cours à 15,5 euros contre 14 euros. * AMEOBA - Portzamparc initie sa couverture du titre avec une recommendation à "acheter" et un objectif de cours à 0,72 euros. * CERINNOV GROUP - Portzamparc relève son objectif de cours à 3,2 euros contre 2,7 euros. * DBV TECHNOLOGIES - Portzamparc relève son objectif de cours à 7,5 euros contre 5,5 euros. * L'ORÉAL - Credit Suisse relève son objectif de cours à 445 euros contre 360 euros. * OVHCLOUD - JPMorgan abaisse son objectif de cours à 14 euros contre 19 euros. * VETOQUINOL - Portzamparc relève sa recommandation à "acheter" contre "renforcer", objectif de cours à 108,8 euros.