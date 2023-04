Brokers : les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Eurofins, Sodexo, Edenred, Elior et Bureau Veritas) 19 avril (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris. * SOITEC - Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 180 euros contre 145 euros. * AIR FRANCE-KLM - Stifel relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". * TECHNIP ENERGIES - Barclays relève son objectif de cours à 26,5 euros contre 20 euros. * EUROFINS SCIENTIFIC - Bernstein entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "sous-performance" et un objectif de cours à 53 euros. * SODEXO - Bernstein entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "performance de secteur" et un objectif de cours à 99 euros. * EDENRED - Bernstein entame le suivi à "surperformance" et un objectif de cours à 66 euros. * ELIOR - Bernstein entame le suivi à "sous-performance" et un objectif de cours à 2,5 euros. * BUREAU VERITAS - Bernstein entame le suivi à "sous-performance" et un objectif de cours à 23 euros.