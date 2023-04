Brokers : les changements de recommandations à Paris (actualisé)

Brokers : les changements de recommandations à Paris (actualisé)













(Actualisé avec Soitec et Hermès) 17 avril (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris. * ESSILORLUXOTTICA - Bernstein abaisse sa recommandation à "performance en ligne avec le secteur" contre "surperformance" et relève son objectif de cours à 185 euros contre 180 euros. * SOLVAY - KBC Securities relève sa recommandation à "acheter" contre "renforcer" et son objectif de cours à 155 euros contre 135. * HERMES - Barclays relève son objectif de cours à 2.015 euros contre 1.765 euros. Bryan Garnier relève le sien à 2.120 euros contre 1.650 euros, Citigroup à 2.010 euros contre 1.873 euros. Morgan Stanley porte son objectif de cours à 2.080 euros contre 1.900 euros. * ATOS - Citigroup relève son objectif de cours à 12 euros contre 10,5 euros. * VALEO - Stifel relève son objectif de cours à 21 euros contre 16 euros. * UBISOFT - Barclays relève son objectif de cours à 23,25 euros contre 19,75 euros. * SOITEC - Bernstein relève son objectif de cours à 195 euros contre 175 euros. * EUTELSAT - Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 7,5 euros contre 9 euros. * EUROAPI - JPMorgan abaisse son objectif de cours à 16 euros contre 18 euros. * ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS - Jefferies abaisse son objectif de cours à 22 euros contre 25 euros.