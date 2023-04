Brokers : les changements de recommandations à Paris (actualisé)

13 avril (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés jeudi à Paris. * KLEPIERRE - Barclays relève sa recommandation à "surpondérer" contre "sous-pondérer" et relève son objectif de cours à 24 euros contre 22 euros. * ESSILORLUXOTTICA SA - JP Morgan reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "surpondérer" et un objectif de cours à 215 euros. * LVMH - JP Morgan relève son objectif de cours à 900 euros contre 815 euros; Crédit Suisse remonte son objectif de cours à 1.005 euros contre 960 euros; Deutsche Bank relève son objectif de cours à 845 euros contre 805 euros. * OVHCLOUD - Citigroup abaisse son objectif de cours à 13 euros contre 14,8 euros. * SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA - Berenberg abaisse son objectif de cours à 365 euros contre 446 euros.