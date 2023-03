Brokers : les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Atos et Renault) 27 mars (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris. * COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM - JPMorgan relève sa recommandation à "neutre" contre "sous-pondérer". * ORANGE - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et son objectif de cours à 14 euros contre 12,5 euros. * PERNOD RICARD - JPMorgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surperformance". * RENAULT - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et abaisse son objectif de cours à 42 euros contre 47 euros. * SANOFI - Barclays relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et son objectif de cours à 115 euros contre 90 euros. * ANTIN INFRATRUCTURE PARTNERS - Citigroup abaisse son objectif de cours à 23 euros contre 25,5 euros. * ATOS - Stifel relève son objectif de cours à 10,50 euros contre 9 euros.