Brokers : les changements de recommandations à Paris (actualisé)

(Actualisé avec Euroapi et Renault) 10 mars (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris. * SCHNEIDER ELECTRIC - JP Morgan reprend le suivi de la valeur avec une recommandation à "surpondérer" et un objectif de cours à 185 euros. * LEGRAND - JP Morgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer". * VINCI - Berenberg relève son objectif de cours à 120 euros contre 105 euros. * EUROAPI - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 14 euros contre 17 euros. * RENAULT - Barclays relève son objectif de cours à 39 euros contre 34 euros.