Brokers : les changements de recommandations à Paris (actualisé)

Brokers : les changements de recommandations à Paris (actualisé)













(Reuters) Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris. * HERMES INTERNATIONAL - Stifel relève son objectif de cours à 1.700 euros contre 1.500 euros. * REXEL - JP Morgan relève son objectif de cours à 29 euros contre 26,5 euros; Morgan Stanley relève son objectif de cours à 22 euros contre 20 euros. * RENAULT - Berenberg relève son objectif de cours à 49 euros contre 43 euros; Jefferies relève son objectif de cours à 53 euros contre 46 euros. * SAFRAN - Vertical Research relève son objectif de cours à 145 euros contre 129 euros. * SCHNEIDER ELECTRIC - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 170 euros contre 150 euros. * VERALLIA - Jefferies relève son objectif de cours à 48 euros contre 40 euros. * VINCI - Citigroup relève son objectif de cours à 125 euros contre 107 euros.