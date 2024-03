Brokers : les changements de recommandations à Paris

5 mars (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris. * COVIVIO - Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver", relève son objectif de cours à 53 euros contre 48 euros. * EUROAPI - Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "vendre" contre "conserver", abaisse son objectif de cours à 3 euros contre 6 euros. * AIR FRANCE-KLM - UBS abaisse son objectif de cours à 19,6 euros contre 21,5 euros. A lire aussi... * FORVIA - Berenberg abaisse son objectif de cours à 22 euros contre 24 euros. * SAINT-GOBAIN - Citigroup relève son objectif de cours à 80 euros contre 72 euros.