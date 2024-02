Brokers : les changements de recommandations à Paris

Brokers : les changements de recommandations à Paris













27 février (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris. * ACCOR - UBS relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et son objectif de cours à 50 euros contre 40,35. Deutsche Bank relève son objectif de cours à 46 euros contre 40 euros. * GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ - Portzamparc relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". * L'OREAL - Berenberg relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 530 euros contre 436 euros. A lire aussi... * SCHNEIDER ELECTRIC - Bernstein abaisse sa recommandation à "pondération de marché" contre "surpondérer". * HERMES - Bernstein relève son objectif de cours à 2.436 euros contre 1.994 euros. * PUBLICIS GROUPE - HSBC relève son objectif de cours à 117 euros contre 103 euros.