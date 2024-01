Brokers : les changements de recommandations à Paris

Brokers : les changements de recommandations à Paris













19 janvier (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris. * CREDIT AGRICOLE - Morgan Stanley relève sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sous-pondérer", relève son objectif de cours à 15,5 euros contre 13,5 euros. * KBC GROEP - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne", relève son objectif de cours à 74 euros contre 69 euros. * WORLDLINE - Jefferies abaisse son objectif de cours à 11,60 euros contre 12,30 euros.