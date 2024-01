Brokers : les changements de recommandations à Paris

16 janvier (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris. * DASSAULT SYSTÈMES - Deutsche Bank relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 55 euros contre 40 euros. * ARKEMA - Barclays relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et son objectif de cours à 134 euros contre 123 euros. * PUBLICIS - Goldman Sachs relève sa recommandation à "acheter". * SOLVAY - Barclays abaisse son objectif de cours à 27 euros contre 132 euros. * EIFFAGE - Barclays relève son objectif de cours à 139 euros contre 126 euros. * VINCI - Barclays relève son objectif de cours à 132 euros contre 120 euros. * SARTORIUS STEDIM BIOTECH - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 250 euros contre 220 euros.