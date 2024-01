Brokers : les changements de recommandations à Paris

(Bien lire Dassault Aviation et non Dassault Systemes pour l'abaissement de la recommandation de Deutsche Bank) 15 janvier (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris. * ATOS - HSBC abaisse sa recommandation à "alléger" contre "conserver". Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 4,7 euros contre 10 euros. * CAPGEMINI - HSBC relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 225 euros contre 185 euros. * DASSAULT AVIATION - Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter", et fixe son objectif de cours à 199 euros contre 216 euros. * DASSAULT SYSTEMES - HSBC relève son objectif de cours à 50 euros contre 45 euros. * WORLDLINE - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". * NEOEN - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 30 euros contre 26 euros.