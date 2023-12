Brokers : les changements de recommandations à Paris

Brokers : les changements de recommandations à Paris













8 décembre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris. * AIRBUS - Deutsche Bank relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et l'objectif de cours à 152 euros contre 130 euros. * SAFRAN - Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et l'objectif de cours à 170 euros contre 176 euros. * ALSTOM - J.P. Morgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer" et l'objectif de cours à 14,40 euros contre 18 euros. * LEGRAND - TD Cowen entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "surperformance" et un objectif de cours de 120 euros. * REXEL - TD Cowen entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "surperformance" et un objectif de cours de 30 euros ; J.P. Morgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer" et l'objectif de cours à 25 euros contre 28 euros.