Brokers : les changements de recommandations à Paris

5 décembre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris. * EUROAPI - JP Morgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer" et abaisse son objectif de cours à 4,5 euros contre 16 euros * SANOFI - JP Morgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer" * GECINA - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" * SARTORIUS STEDIM BIOTECH - JP Morgan relève son objectif de cours à 280 euros contre 230 euros * UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD - Goldman Sachs relève son objectif de cours à 81 euros contre 70 euros * WORLDLINE - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 10,9 euros contre 8,9 euros