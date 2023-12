Brokers : les changements de recommandations à Paris

Brokers : les changements de recommandations à Paris













4 décembre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris. * ADP - Oddo BHF relève sa recommandation à "neutre" contre "sous-performance". * ARCELORMITTAL - Jefferies entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours à 33 euros. * AIR FRANCE - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 15 euros contre 18,5 euros. * PERNOD RICARD - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 137 euros contre 153 euros. * EUTELSAT - JP Morgan abaisse son objectif de cours à 3 euros contre 6,9 euros.