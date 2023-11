Brokers : les changements de recommandations à Paris

Brokers : les changements de recommandations à Paris













16 novembre - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés jeudi à Paris. * CARREFOUR - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "neutre". * ALSTOM - Barclays abaisse son objectif de cours à 8,5 euros contre 12 euros. * VOLTALIA - Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 10 euros contre 16 euros. * EUROFINS SCIENTIFIC - Berenberg abaisse son objectif de cours à 65 euros contre 105 euros. * ALD - HSBC abaisse son objectif de cours à 11 euros contre 15 euros.