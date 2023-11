Brokers : les changements de recommandations à Paris

8 novembre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris. * KLEPIERRE - Jefferies entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver" et un objectif de cours à 25 euros. * UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD - Jefferies entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours à 70 euros. * ARGAN - Jefferies entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver" et un objectif de cours à 71 euros. * CARMILA - Jefferies entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours à 17,8 euros. * GECINA - Jefferies entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver" et un objectif de cours à 97 euros. * MERCIALYS - Jefferies entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver" et un objectif de cours à 8,50 euros. * COVIVIO HOTELS SCA - Jefferies entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "conserver" et un objectif de cours à 43 euros. * ELIOR GROUP SA - Citigroup abaisse son objectif de cours à 3 euros contre 3,8 euros.