Brokers : les changements de recommandations à Paris

1er novembre - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris. * DANONE - Berenberg entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "surpondérer" et un objectif de cours de 62 euros. * SAFRAN - Berenberg relève son objectif de cours à 175 euros contre 160 euros. * VALEO - Goldman Sachs relève sa recommandation à "neutre" contre "vendre". * SANOFI - Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 98 euros contre 108 euros. * AMUNDI - Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 65,8 euros contre 71,7 euros. * SODEXO - Citigroup relève son objectif de cours à 133 euros contre 123 euros.