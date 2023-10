Brokers : les changements de recommandations à Paris

Brokers : les changements de recommandations à Paris













30 octobre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris. * DASSAULT SYSTEMES - J.P. Morgan relève sa recommandation à "surperformance" contre "sous-performance", fixe l'objectif de cours à 46 euros contre 35 euros. * SCHNEIDER ELECTRIC - CFRA abaisse son objectif de cours à 170 euros contre 190 euros. * SANOFI - Berenberg abaisse son objectif de cours à 105 euros contre 115 euros. * RÉMY COINTREAU - Barclays abaisse son objectif de cours à 103 euros contre 111 euros. * KERING - Barclays abaisse son objectif de cours à 470 euros contre 510 euros.