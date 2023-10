Brokers : les changements de recommandations à Paris

26 octobre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés jeudi à Paris. * WORLDLINE - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "sous-performance" contre "sur-performance" et son objectif de cours à 8,9 euros contre 51 euros ; Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et son objectif de cours à 11 euros contre 42 euros ; JP Morgan abaisse son objectif de cours à 23,9 euros contre 55 euros ; Barclays abaisse son objectif de cours à 12,2 euros contre 33,5 euros ; HSBC abaisse son objectif de cours à 25 euros contre 55 euros. * BUREAU VERITAS - Barclays abaisse son objectif de cours à 26,5 euros contre 30 euros. * KERING - Citigroup abaisse son objectif de cours à 559 euros contre 617 euros.