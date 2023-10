Brokers : les changements de recommandations à Paris

6 octobre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris. * RENAULT - Barclays relève sa recommandation à "pondération en ligne" contre "sous-pondérer" et son objectif de cours à 37,5 euros contre 33 euros * ALSTOM - HSBC réduit son objectif de cours à 23 euros contre 35 euros * RÉMY COINTREAU - Deutsche Bank réduit son objectif de cours à 125 euros contre 134 euros; Midcap Partners réduit son objectif de cours à 186 euros contre 219 euros * SCOR - ODDO BHF augmente son objectif de cours à 36 euros contre 30 euros