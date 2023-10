Brokers : les changements de recommandations à Paris

4 octobre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris. * AZELIS - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter", réduit son objectif de cours à 20,4 euros contre 33 euros * KERING - Bernstein abaisse sa recommandation à "performance-marché" contre "surperformance", réduit son objectif de cours à 492 euros contre 582 euros * EDENRED : Citigroup abaisse son objectif de cours à 59 euros contre 62 euros * TOTALENERGIES SE : HSBC relève son objectif de cours à 73 euros contre 69,3 euros * WORLDLINE SA : Citigroup abaisse son objectif de cours à 40 euros contre 55 euros