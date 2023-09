Brokers : les changements de recommandations à Paris

(Actualisé avec Ubisoft et Worldline) 25 septembre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris. * KLÉPIERRE - RBC abaisse sa recommandation à "sous-performance" contre "performance du marché" et augmente son objectif de cours à 25 euros contre 23 euros * TOTALENERGIES - TD Cowen augmente son objectif de cours à 64 euros contre 53 euros * UBISOFT - Exane BNP Paribas relève sa recommandation à "surperformance" et son objectif de cours à 37 euros contre 27 euros * WORLDLINE - Stifel abaisse son objectif de cours à 42 euros contre 55 euros.