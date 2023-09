Brokers : les changements de recommandations à Paris

(Actualisé avec Bouygues) 14 septembre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés jeudi à Paris. * PERNOD-RICARD SA - Barclays abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "surpondérer", abaisse son objectif de cours à 168 euros contre 241 euros. Exane BNP Paris abaisse son objectif de cours à 190 euros contre 213 euros * RÉMY COINTREAU - Barclays abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "surpondérer", abaisse son objectif de cours à 128 euros contre 220 euros. * LVMH - RBC abaisse son objectif de cours à 890 euros contre 940 euros * BOUYGUES - Exane BNP Paribas relève sa recommendation à "surperformance" contre "neutre"