Brokers : les changements de recommandations à Paris

(Actualisé avec Alten et Credit Agricole) 5 septembre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris. * CREDIT AGRICOLE - Goldman Sachs abaisse sa recommandation à "vendre" contre "neutre" et son objectif de cours à 11,5 euros contre 12,6 euros. * SANOFI - Berenberg relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". * SOCIETE GENERALE - Barclays abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et son objectif de cours à 30 euros contre 35 euros. * CARREFOUR - JP Morgan abaisse son objectif de cours à 19 euros contre 21 euros. * ALTEN - Stifel entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours de 170 euros.