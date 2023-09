Brokers : les changements de recommandations à Paris

4 septembre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris. * THALES - Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver", fixe l'objectif de cours à 160 euros contre 140 euros * AIR FRANCE-KLM - Barclays relève son objectif de cours à 26 euros contre 2,6 euros * COVIVIO - Barclays abaisse son objectif de cours à 50 euros contre 54 euros * GECINA - Barclays abaisse son objectif de cours à 120 euros contre 124 euros * ICADE SA - Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 45 euros contre 56 euros * KLEPIERRE - Citigroup relève son objectif de cours à 14,6 euros contre 12,3 euros * KLEPIERRE - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 19 euros contre 16 euros * SAFRAN - Jefferies relève son objectif de cours à 165 euros contre 140 euros * UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE : Citigroup abaisse son objectif de cours à 52,5 euros contre 55,5 euros