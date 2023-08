Brokers : les changements de recommandations à Paris

10 août (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés jeudi à Paris. * REMY COINTREAU - Exane BNP Paribas relève sa recommandation à "surperformer" contre "neutre". * EDENRED - Barclays entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "surpondérer" et un objectif de cours à 70 euros. * FRANÇAISE DES JEUX - HSBC relève sa recommandation à "conserver" contre "réduire". * RENAULT - HSBC relève son objectif de cours à 50 euros contre 42 euros. * STELLANTIS - HSBC relève son objectif de cours à 24 euros contre 21 euros.