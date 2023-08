Brokers : les changements de recommandations à Paris

9 août (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris. * STELLANTIS , - Citigroup abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et son objectif de cours à 18 euros contre 21 euros. * RENAULT - Citigroup relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre". * KERING - Bernstein abaisse son objectif de cours de 681 euros à 582 euros. * HERMES - Bernstein relève son objectif de cours de 1.819 euros à 2.032 euros. * CLARIANE - Berenberg abaisse son objectif de cours à 10 euros contre 17 euros.