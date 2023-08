Brokers : les changements de recommandations à Paris

7 août (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris. * ACCOR - Citigroup relève son objectif de cours à 41,5 euros contre 37,9 euros. * ANTIN INFRASTRUCTURE - JP Morgan relève son objectif de cours à 17,5 euros contre 16,2 euros. Citigroup abaisse son objectif de cours à 21 euros contre 22 euros. Morgan Stanley relève son objectif de cours à 21 euros contre 20 euros. * ATOS - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 9 euros contre 12 euros. * WORLDLINE - Barclays abaisse son objectif de cours à 40 euros contre 44 euros.