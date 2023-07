Brokers : les changements de recommandations à Paris

28 juillet (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris. * CLARIANE - Portzamparc abaisse son objectif de cours à 10,5 euros contre 12 euros. * FNAC DARTY - Midcap Partners abaisse son objectif de cours à 37 euros contre 45 euros et sa recommandation à "conserver" contre "acheter". Barclays abaisse son objectif de cours à 40 euros contre 44 euros. * RENAULT - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 50 euros contre 45 euros. * SAFRAN - Vertical Research relève son objectif de cours à 175 euros contre 150 euros. * TELEPERFORMANCE - RBC abaisse son objectif de cours à 210 euros contre 230 euros.