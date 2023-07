Brokers : les changements de recommandations à Paris

5 juillet (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris. * GETLINK - J.P. Morgan entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "surpondérer" et un objectif de cours à 19 euros. * ESSILORLUXOTTICA - Morgan Stanley entame le suivi de la valeur avec une recommandation à surpondérer et un objectif de cours de 205 euros. * PERNOD RICARD - Credit Suisse abaisse son objectif de cours à 230 euros contre 242 euros et Deutsche Bank à 162 euros contre 166 euros. * LEGRAND - Citigroup relève son objectif de cours à 94 euros contre 86 euros. * REXEL - Citigroup relève son objectif de cours à 33 euros contre 29 euros. * SCHNEIDER ELECTRIC - Citigroup relève son objectif de cours à 169 euros contre 155 euros. * DASSAULT AVIATION - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 209 euros contre 200 euros.