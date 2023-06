Brokers : les changements de recommandations à Paris

13 juin (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris. * VERALLIA - Berenberg abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". * DASSAULT AVIATION - Morgan Stanley entame le suivi de la valeur avec une recommandation à " pondération en ligne". * THALES - Morgan Stanley entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "surpondérer". * AIRBUS - Morgan Stanley entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "surpondérer". * SAFRAN - Morgan Stanley entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "surpondérer".