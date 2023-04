Brokers : les changements de recommandations à Paris

27 avril (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés jeudi à Paris. * DASSAULT SYSTEMES - Berenberg abaisse sa recommendation à "conserver" contre "acheter" et revoit son objectif de cours à 38,50 euros contre 41,50 euros. * TELEPERFORMANCE - Stifel abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et son objectif de cours à 220 euros contre 340 euros. * DANONE - CFRA relève son objectif de cours à 70 euros contre 64 euros. * VOLTALIA - Portzamparc abaisse son objectif de cours à 15,7 euros contre 18,4 euros.