Brokers : les changements de recommandations à Paris

Brokers : les changements de recommandations à Paris













18 avril (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris. * REMY COINTREAU - Bernstein relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance de secteur" et son objectif de cours à 204 euros contre 194 euros. * ORANGE - Barclays relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et son objectif de cours à 13,5 euros contre 12 euros. * HERMES - Barclays relève son objectif de cours à 2.015 euros contre 1.765 euros. * EUROAPI - Berenberg entame le suivi de la valeur avec une recommandation a "acheter". L'objectif de cours est fixé à 16,9 euros.