Brokers : les changements de recommandations à Paris

(Actualisé avec Thales, Dassault Aviation) 13 mars Reuters - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris. * CASINO - Barclays abaisse son objectif de cours à 6,5 euros contre 8 euros. * DASSAULT AVIATION - Bernstein relève son objectif de cours à 210 euros contre 190 euros. * FAURECIA - Morgan Stanley abaisse sa recommendation à "pondération en ligne" contre "surpondérer". * REXEL - Goldman Sachs relève son objectif de cours à 32 euros contre 28 euros. * SAINT-GOBAIN - Jefferies relève son objectif de cours à 75 euros contre 65 euros. * THALES - Bernstein relève son objectif de cours à 149 euros contre 135 euros. * VILMORIN & CIE - Jefferies entame son suivi avec une recommandation à "conserver", fixe l'objectif de cours à 52 euros.