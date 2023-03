Brokers : les changements de recommandations à Paris

Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris. * CASINO - JPMorgan abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "neutre" et son objectif de cours à 6,50 euros contre 20,50 euros. * MCPHY ENERGY - Portzamparc abaisse sa recommandation à "renforcer" contre "acheter" et relève l' objectif de cours à 14,1 euros contre 13,4 euros. * ESSILORLUXOTTICA - UBS abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et abaisse son objectif de cours à 183 euros contre 210 euros. * EIFFAGE - Citigroup relève son objectif de cours à 117 euros contre 97 euros.