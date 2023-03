Brokers : les changements de recommandations à Paris !

6 mars (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris. * Accor - Barclays relève sa recommandation à "surperformance" contre "performance en ligne" et son objectif de cours à 36 euros contre 29 euros. * Arkema - UBS relève son objectif de cours à 105 euros contre 80 euros. * Bureau Veritas - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 27 euros contre 24 euros. * Faurecia - Citigroup relève son objectif de cours à 28 euros contre 22 euros. * Safran - Bernstein relève son objectif de cours à 161 euros contre 142 euros. * Sopra Steria Group - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 188 euros contre 171 euros. * Worldline - Stifel relève son objectif de cours à 55 euros contre 50 euros.