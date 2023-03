Brokers : les changements de recommandations à Paris

3 mars (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris. * ARKEMA - Goldman Sachs relève sa recommandation à "acheter" contre "neutre" et son objectif de cours à 116 euros contre 96 euros. * GETLINK - Citigroup abaisse son objectif de cours à 17,5 euros contre 20 euros. * LEGRAND - HSBC relève son objectif de cours à 84 euros contre 76 euros. * RENAULT - HSBC relève son objectif de cours à 47 euros contre 42,5 euros. * SAINT GOBAIN - HSBC relève son objectif de cours à 85 euros contre 73 euros. * SCOR - J.P. Morgan relève son objectif de cours à 20 euros contre 18 euros.