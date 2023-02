Brokers : les changements de recommandations à Paris

27 février (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris. * ACCOR - UBS relève son objectif de cours à 34 euros contre 26 euros. * COFACE - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 15,5 euros contre 14 euros. * DANONE - Jefferies relève son objectif de cours à 62 euros contre 56 euros. * EIFFAGE - J.P.Morgan relève son objectif de cours à 120 euros contre 110 euros. * SAFRAN - Jefferies relève son objectif de cours à 130 euros contre 118 euros. * SOPRA STERIA - HSBC relève son objectif de cours à 235 euros contre 205 euros. * SPIE - UBS relève son objectif de cours à 31 euros contre 25 euros.