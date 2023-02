Brokers : les changements de recommandations à Paris

Brokers : les changements de recommandations à Paris













23 février (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés jeudi à Paris. * UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD - Goldman Sachs relève sa recommandation à "neutre" contre "vendre" et son objectif de cours à 68 euros contre 52 euros. * DANONE - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 55 euros contre 50 euros; Credit Suisse relève son objectif de cours à 51,50 euros contre 47 euros. * KERING - Citigroup relève son objectif de cours à 750 euros contre 652 euros. * PLASTIC OMNIUM - JPMorgan relève son objectif de cours à 16 euros contre 14 euros.