Brokers : les changements de recommandations à Paris

22 février (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris. * PUBLICIS - Credit Suisse relève sa recommandation à "surperformance" contre "neutre" et son objectif de cours à 87 euros contre 69 euros. * AIR FRANCE-KLM - JPMorgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre". * SOLVAY - Barclays abaisse son conseil à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne" et son objectif de cours à 128 euros contre 125 euros * BNP PARIBAS - Berenberg relève son objectif de cours à 70 euros contre 55 euros; Citigroup remonte son objectif de cours à 75 euros contre 62 euros.