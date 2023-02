Brokers : les changements de recommandations à Paris

21 février (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris. * AIR FRANCE-KLM - Barclays entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "surpondérer" et un objectif de cours à 2,30 euros. * UBISOFT - CFRA abaisse son objectif de cours à 20 euros contre 30 euros. * FAURECIA - JP Morgan relève son objectif de cours à 34 euros contre 23 euros. * TECHNIP ENERGIES - Jefferies relève son objectif de cours à 22 euros contre 17 euros. * VINCI - RBC relève son objectif de cours à 125 euros contre 110 euros.