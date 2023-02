Brokers : les changements de recommandations à Paris

17 février (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés vendredi à Paris. * IPSOS - Portzamparc relève sa recommandation à "accumuler" contre "acheter". * VERALLIA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 50 euros contre 40 euros. * SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 29 euros contre 32 euros. * PERNOD RICARD - Jefferies relève son objectif de cours à 240 euros contre 215 euros. * CRÉDIT AGRICOLE - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 11 euros contre 10 euros. * RENAULT - Citigroup relève son objectif de cours à 48 euros contre 39 euros. * SCHNEIDER ELECTRIC - Credit Suisse relève son objectif de cours à 180 euros contre 160 euros. * NEXANS - Credit Suisse relève son objectif de cours à 104 euros contre 88 euros.