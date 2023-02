Brokers : les changements de recommandations à Paris

15 février (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mercredi à Paris. * MICHELIN - HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et son objectif de cours à 29,5 contre 30 euros. * ALSTOM - HSBC relève son objectif de cours à 34 euros contre 30 euros. * BOUYGUES - HSBC abaisse son objectif de cours à 37 euros contre 41 euros. * CARREFOUR - Jefferies relève son objectif de cours à 21 euros contre 19 euros. * FAURECIA - HSBC relève son objectif de cours à 21 euros contre 16 euros. * VALEO - HSBC relève son objectif de cours à 21 euros contre 17,5 euros. * VINCI - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 129 euros contre 118 euros.