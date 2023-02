Brokers : les changements de recommandations à Paris

7 février (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés mardi à Paris. * AIRBUS - Berenberg abaisse sa recommandation à "vendre" contre "conserver" et son objectif de cours à 100 euros contre 120 euros. * LEGRAND - Deutsche Bank abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". * CARREFOUR - Exane BNP abaisse sa recommandation à "sous-performance" et son objectif de cours à 16 euros contre 16,5 euros. * VIRBAC - Stifel relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et abaisse son objectif de cours à 342 euros contre 402 euros.